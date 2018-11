später lesen Spendenaffäre der AfD Gauland: Weidel muss sich „keine Vorwürfe“ machen FOTO: Bernd von Jutrczenka FOTO: Bernd von Jutrczenka Teilen

Twittern

Teilen



Der AfD-Co-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland hat in der Parteispendenaffäre seine Kollegin an der Fraktionsspitze, Alice Weidel, in Schutz genommen. „Ich glaube nicht, dass sie sich Vorwürfe machen muss“, sagte Gauland der „Bild“. dpa