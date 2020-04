„Offene Wunde der Geschichte“ : Gedenken an Befreiung von Konzentrationslagern vor 75 Jahren

Gedenken an Befreiung von Konzentrationslagern vor 75 Jahren

Das Denkmal erinnert „den Opfern des KZ Sachsenhausen“ in der Gedenkstätte Sachsenhausen bei Oranienburg. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB.

Bergen-Belsen/Berlin Im April 1945 wurden die Konzentrationslager Bergen-Belsen, Sachsenhausen und Ravensbrück befreit. Wegen der Corona-Krise gibt es keine größeren Gedenkveranstaltungen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil findet trotzdem mahnende Worte.

Beim Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor 75 Jahren hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus, Rassismus und Unterdrückung gefordert.

„Bergen-Belsen ist und bleibt eine offene Wunde unserer Geschichte“, sagte Weil am Sonntag. „Wir gedenken in tiefer Trauer und in tiefer Scham der Opfer.“