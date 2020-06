Menschenketten : Gegen Rassismus: „Unteilbar“-Demos in vielen Städten

Die Menschenkette in Berlin - hier in der Nähe des Alexanderplatzes - soll neun Kilometer lang sein. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin/Hamburg Eine neun Kilometer lange Menschenkette in Berlin, mehr als Tausend Demonstranten in Leipzig: Das Bündnis „Unteilbar“ hat trotz Corona-Beschränkungen viele Menschen auf die Straßen gebracht. Die Botschaft war dabei eindeutig.

Unter dem Motto #SoGehtSolidarisch haben Tausende Menschen in mehreren deutschen Städten lange Menschenketten geknüpft und so ein Zeichen gegen Rassismus und soziale Ungleichheit gesetzt.

In Berlin sprachen die Veranstalter vom Bündnis „Unteilbar“ von 20.000 Teilnehmern. Die Polizei kam bei einer Schätzung am Nachmittag dagegen auf etwa 8000 Menschen, gab aber an, dass danach noch weitere Menschen dazugekommen seien, und verwies auf die Zahlen des Versammlungsleiters. Die Menschen trugen vielfach Mundschutz und bildeten mit Hygiene-Abstand ein neun Kilometer langes, farbenfrohes „Band der Solidarität“, das vom Brandenburger Tor bis in den Stadtteil Neukölln reichte.