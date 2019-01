später lesen Angebliche Unterstützer Geld aus der Schweiz auch an AfD-Landtagskandidaten FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Twittern

Teilen



In der Affäre um Spenden an die AfD prüft der Bundestag laut einem Zeitungsbericht eine weitere Liste mit Namen von angeblichen Unterstützern. Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ („FAS“) berichtete am Wochenende darüber. dpa