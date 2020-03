Marx-Nachfolger : Georg Bätzing ist neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz

Mainz Die deutschen Bischöfe haben einen neuen Vorsitzenden gewählt: Georg Bätzing aus Limburg wird Nachfolger von Kardinal Reinhard Marx. Der Neue an der Spitze muss einen ehrgeizigen Reformprozess weiterführen.

