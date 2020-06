Strafverschärfung gefordert : Gesetzentwurf gegen Kindesmissbrauch noch vor Sommerpause

Berlin Härtere Strafen bei Kindesmissbrauch hielt Justizministerin Lambrecht ursprünglich für überflüssig. Dann gab die SPD-Politikerin dem Drängen von CDU und CSU nach - und jetzt soll alles ganz schnell gehen.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will noch vor der parlamentarischen Sommerpause einen Gesetzentwurf mit schärferen Strafen für Kindesmissbrauch vorlegen.

„Ich werde unverzüglich und noch vor der Sommerpause einen Vorschlag unterbreiten, der abbilden wird, dass diese widerlichen Verbrechen eben auch im Urteil entsprechend dann zum Ausdruck kommen“, sagte Lambrecht am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Es ist wichtig, dass wir deutlich signalisieren, dass wir unsere Kinder schützen.“

Nachdem ein Fall von schwerem sexuellen Missbrauch mehrerer Kinder in Münster bekannt geworden war, hatte die Justizministerin zunächst Forderungen aus der Union nach härteren Strafen zurückgewiesen. Angesichts anhaltender Kritik hat sie ihren Kurs aber mittlerweile geändert, was beim Koalitionspartner auf Wohlwollen stößt.

Der Deutsche Kinderschutzbund hält härtere Strafen allerdings nicht für ausreichend. „Es ist sehr viel mehr zu tun“, betonte dessen Präsident Heinz Hilgers. Darunter sei auch vieles, „wo die Politik Finanzen bereitstellen muss in Bund, Ländern, Städten und Gemeinden, um eine gute Präventionsarbeit zu leisten“. So brauche es eine auskömmliche Finanzierung der Beratungsstellen sowie qualifizierte Ansprechpartner an Schulen und Kitas.