Notfalls mit Schulden : Gewerkschaften fordern mehr Investitionen

Berlin Marode Straßen, Schienen und Schulgebäude: Die Gewerkschaften trommeln für massive staatliche Investitionen. Sie haben auch Forderungen, wie das finanziert werden soll.

Schäden an den Verkehrswegen, riesige Defizite in der digitalen Infrastruktur - die Lebensadern der Wirtschaft sieht der DGB-Chef stark in Mitleidenschaft gezogen. „Der besinnungslose Sparkurs der letzten Jahre hat nicht zuletzt dazu geführt, dass extrem sparsam Personal eingestellt wurde“, sagte Hoffmann. „Die Flaschenhälse in den Behörden führen wiederum zu schleppenden Genehmigungsverfahren für Investitionsprojekte.“ Die Planungsbehörden in den Kommunen und den Ländern seien regelrecht zusammengestutzt worden. „Da darf man sich nicht wundern, wenn öffentliche Gelder nicht abfließen.“