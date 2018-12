Die Wahl des neuen Vorsitzenden der CDU ist auch ein großes Thema bei Google. Jetzt hat die Suchmaschine die meistgesuchten Begriffe rund um den Parteitag veröffentlicht. Das Ergebnis überrascht zum Teil. Von Marcel Jarjour

Die Politikwelt schaut ab Freitag nach Hamburg. Auf dem Bundesparteitag der CDU wird ein neuer Bundesvorsitzender gewählt. Jens Spahn, Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer sind die aussichtsreichsten Kandidaten auf die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nach 18 Jahren ihren Vorsitz der Partei abgeben wird. RP Online berichtet im Liveblog über die Wahl und das Geschehen rund um den CDU-Parteitag in Hamburg.

Natürlich ist das Interesse nicht nur innerhalb der CDU groß. Auch bei Google wollen die User eine Menge über die drei Spitzenkandidaten wissen.

Jetzt hat Google die Trends rund um den Bundesparteitag vorgestellt und veröffentlicht, welche Begriffe in Verbindung mit dem Parteitag und dem Kandidaten-Trio gesucht werden.

Das größte Interesse vereint Rückkehrer Friedrich Merz auf sich: Bei 42,03 Prozent aller Anfragen bei Google in den letzten 30 Tagen lautete der eingegebene Begriff Merz. Für Jens Spahn interessierten sich 30,43 Prozent und für Annegret Kramp-Karrenbauer 27,57 Prozent.

Ein Blick darauf, wie sich die Anfragen auf Deutschland verteilen, lohnt sich auch. Hier stellt sich heraus: Im Saarland, der Heimat von AKK, suchen die Menschen mehr nach Merz (42% aller Anfragen) als nach der ehemaligen Ministerpräsidentin (39%).

In NRW, der Heimat von Jens Spahn und Friedrich Merz, ist das Ergebnis deutlich klarer: Hier suchen 49 Prozent nach Friedrich Merz, 32 Prozent nach Jens Spahn und nur 19 Prozent nach Kramp-Karrenbauer.

Das waren die meistgesuchten Begriffe bei Google:

Jens Spahn Ehemann

FOTO: dpa / Gregor Fischer

Antwort: Daniel Funke ist der Mann an der Seite von Jens Spahn. Die beiden sind seit dem vergangenen Jahr miteinander verheiratet. Die Hochzeit fand am 22. Dezember 2017 in Essen statt.

Annegret Kramp-Karrenbauer Kinder

Antwort: Die Saarländerin hat drei Kinder mit ihrem Ehemann Helmut Karrenbauer. Seit 1984 sind die beiden miteinander verheiratet.

Merz CDU

Antwort: Seit 1972 ist Friedrich Merz Mitglied in der CDU, fungierte im Jahr 2004 trat er als Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion zurück und schied 2009 aus dem Bundestag aus

Friedrich Merz Vermögen

Antwort: Seit der Bekanntgabe der Kandidatur von Merz wird dieses Thema kontrovers diskutiert. Merz gab sein ungefähres Jahreseinkommen in einem Interview an: Rund eine Millionen Euro im Jahr.

Maybritt Illner Jens Spahn

Antwort: Eine Woche vor dem Parteitag in Hamburg trat Jens Spahn als Talkgast von Maybritt Illner im ZDF auf,

Merz Blackrock

Antwort: Ebenfalls kontrovers wird die Tätigkeit von Friedrich Merz als Aufsichtsratsvorsitzender des weltweit größten Vermögensverwalters Blackrock diskutiert.