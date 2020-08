Drang nach Mitgestaltung : Grüne Jugend will „progressive Mehrheit“

Grüne Jugend will „progressive Mehrheit“

Die Grüne Jugend drängt in die Parlamente - und wünscht sich progressive Mehrheiten. Foto: Caroline Seidel/picture alliance/dpa/Archiv

Berlin Zahlreiche Vertreter der Grünen Jugend wollen bei der nächsten Bundestagswahl antreten - um die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, wie ihre Vorsitzende es ausdrückt. Unterstützung kommt von der Parteichefin.

„Viele gute Leute aus der Grünen Jugend treten auf Listen für die Bundestagswahl an“, erklärte die Sprecherin der Grünen Jugend, Anna Peters. „Wir haben den Anspruch, unsere Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.“ Mehrere Mitglieder der jungen Klimabewegung Fridays for Future haben angekündigt, für die Grünen anzutreten. „Es wird weitere Bewerber aus anderen Bewegungen geben“, kündigte Peters an. Unterstützung dafür kommt von Parteichefin Annalena Baerbock.