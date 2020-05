Lebensmittelproduktion : Grüne wollen Neuausrichtung der deutschen Fleischwirtschaft

Berlin In mehreren Bundesländern waren zuletzt Schlachthöfe zu Brennpunkten der Corona-Pandemie geworden. Die Grünen nehmen das zum Anlass, eine grundlegende Reform der Fleischwirtschaft zu fordern.

In mehreren deutschen Schlachthöfen war die Krankheit zuletzt ausgebrochen. Im April war dies bereits in einem Fleischwarenwerk in Birkenfeld in Baden-Württemberg der Fall. In den vergangenen Tagen waren Belegschaften in Coesfeld und Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen) sowie Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein betroffen. Die Fleischindustrie steht wegen prekärer Arbeits- und Unterkunftsbedingungen bereits seit vielen Jahren in der Kritik.