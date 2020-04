Corona-Krise : Grünen-Papier: Studierenden kurzfristig helfen

Berlin Vielen Studenten sind wegen der Pandemie Nebenjobs weggebrochen. Damit das Semester - etwa online - trotzdem fortgesetzt werden kann, fordern die Grünen mehr Unterstützung vom Bund. Ohne viel Bürokratie.

Coronabedingte Nachteile müssten vom Bund kurzfristig ausgeglichen werden, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Fünf-Punkte-Papier, das die Ministerinnen gemeinsam mit Kai Gehring, dem Hochschulsprecher der Grünen im Bundestag, erarbeitet haben. So solle das Bafög vorübergehend geöffnet oder ein Notfallfonds des Bundes geschaffen werden.

Die Grünen-Wissenschaftspolitiker fordern auch eine Aufstockung der Nothilfen für internationale Studierende. Der Wissenschafts- und Hochschulstandort Deutschland könne sich so auch in der Krise solidarisch und weltoffen zeigen. Zudem solle das laufende Semester nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden, um späteren Nachteilen bei der Dauer des Bafög-Bezugs unbürokratisch vorzubeugen. Die Länder, bei denen die Bildungshoheit in Deutschland liegt, würden die Maßnahmen des Bundes flankieren und so für einen weitgehenden Ausgleich der Nachteile sorgen, heißt es in dem Papier weiter.