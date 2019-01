später lesen Geraubte Kulturgüter Grütters für offensivere Rückgabe von Kolonialobjekten FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Die Debatte um geraubte Kulturgüter aus der Kolonialzeit nimmt weiter an Fahrt auf. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) regte in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an, offensiver über Rückgaben an die Herkunftsvölker nachzudenken. dpa