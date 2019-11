Nach Einigung : Grundrente: Groko-Führung wirbt für den Kompromiss

Berlin Lange verhandelte die Koalition über die Grundrente - nun gibt es eine Einigung. Der Kompromiss wird in Union und SPD überwiegend, aber nicht nur, gelobt. Kritik gibt es auch noch von anderer Seite.

Der Kompromiss der Koalitionsspitzen bei der geplanten Grundrente wird in Union und SPD überwiegend gelobt, vereinzelt aber auch kritisiert. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warb - auch mit Blick auf die eigenen Reihen - um Zustimmung.

„Es ist halt ein Kompromiss. Und das müssen beide Seiten wissen“, sagte der einst selbst skeptische CDU-Politiker im ARD-„Bericht aus Berlin“ am Sonntagabend. An diesem Dienstag befassen sich die Fraktionen mit dem Thema. „Wir werden da auch Überzeugungsarbeit leisten müssen“, fügte Brinkhaus hinzu. Und wohl mit Blick auf den Fortbestand der Koalition: „Es ist eine Sache, die nicht so ganz trivial sein wird.“