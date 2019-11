Umfrage : Habeck bei Grünen-Wählern als Kanzlerkandidat vor Baerbock

Berlin Die Mehrheit der Grünen-Wähler traut nach einer Umfrage dem Parteichef Robert Habeck eher eine Kanzlerkandidatur zu als seiner Ko-Vorsitzenden Annalena Baerbock.

Die Mehrheit der befragten Grünen-Wähler (83 Prozent) sprach sich dafür aus, einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. Nur neun Prozent sind dagegen. In der Gesamtbevölkerung würden rund 43 Prozent der Deutschen die Aufstellung eines grünen Kanzlerkandidaten befürworten. Fast genauso viele (46 Prozent) lehnen das ab. Auf dem Bundesparteitag der Grünen in Bielefeld am Wochenende stellen sich die beiden Parteichefs zur Wiederwahl.