Grünen-Co-Vorsitzender : Habeck lehnt schwarze Null ab

Robert Habeck spricht beim Bundesparteitag der Grünen in Bielefeld. Foto: Guido Kirchner/dpa.

Berlin Der Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck hat den Abschied seiner Partei von der schwarzen Null verteidigt. Im Licht einer schwächelnden Wirtschaft und größerer Investitionen der Nachbarländer müsse auch hier mehr investiert werden, sagte Habeck am Montag im Deutschlandfunk.

„Sonst haben wir eine schwarze Null im Haushalt, aber ein schwarzes Loch in Europa.“ Gemessen an anderen europäischen Ländern falle Deutschland bei Investitionen in Digitales, Forschung und Bildung immer weiter zurück.