Nach Gewalttat vor Synagoge : Hamburg prüft Schutzkonzept für jüdische Einrichtungen

Blumen wurden am Tatort vor dem Eingangsbereich der Synagoge abgelegt. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Hamburg Nach dem Angriff vor der Synagoge diskutiert die Stadt, wie sicher das jüdische Leben in Hamburg ist. Im Kampf gegen Antisemitismus darf es nicht bei leeren Worten bleiben, fordert nicht nur die Opposition.

Nach dem mutmaßlich antisemitischen Angriff auf einen jüdischen Studenten in Hamburg will der Senat das Schutzkonzept für die jüdischen Einrichtungen in der Stadt prüfen.