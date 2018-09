Merkel soll sich für Ablösung von Maaßen entschieden haben

Bundeskanzlerin Merkel hat sich einem Medienbericht zufolge dafür entschieden, dass Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gehen muss. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll sich nach einem Bericht der „Welt“ dafür entschieden haben, dass Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen gehen muss. Dies berichtete die Zeitung am Montag unter Berufung auf Koalitionskreise. Demnach sei bereits vor einem für Dienstag im Kanzleramt geplanten Krisentreffen der Parteivorsitzenden der großen Koalition die Zukunft des umstrittenen Geheimdienstchefs entschieden. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Die Zeitung berichtete, Merkel wolle Maaßens Ablösung erreichen. Dies habe sie führenden Mitgliedern ihrer Koalition am Wochenende in Telefonaten signalisiert. Sie sei der Auffassung, der Behördenleiter sei nicht mehr tragbar, weil er sich in die Tagespolitik eingemischt habe, berichtete die „Welt“.

Die SPD verlangt seit Tagen einen Abgang Maaßens. Ausgangspunkt der Debatte war ein Interview des Verfassungsschutzpräsidenten, in dem er gesagt hatte, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich noch am Donnerstag hinter den 55-Jährigen gestellt.

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak.

(mba/rtr/dpa)