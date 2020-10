„Mobile Arbeit Gesetz“ : Heil will Mindestanspruch auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr

Heil will Mindestanspruch auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr

Eine Frau arbeitet mit Hörschutz im Homeoffice. „Alle Beschäftigten bekommen das Recht, mit ihrem Chef über mobiles Arbeiten zu verhandeln“, so Arbeitsminister Heil. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin 24 Tage Homeoffice im Jahr, das will Bundesarbeitsminister Heil möglichst allen Arbeitnehmern als Rechtsanspruch einräumen. Heil begründete seinen Vorstoß auch mit den Erfahrungen der Corona-Krise.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will möglichst allen Arbeitnehmern einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage Homeoffice im Jahr einräumen.

Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, hat Heil sein angekündigtes „Mobile Arbeit Gesetz“ fertiggestellt und will es nun in die Ressortabstimmung geben. Es sieht demnach vor, dass ein Arbeitgeber den Wunsch nach mobiler Arbeit nur dann ablehnen darf, wenn es dafür nachvollziehbare organisatorische oder betriebliche Gründe gibt.