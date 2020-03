Leiche an Bahnstrecke entdeckt : Hessischer Finanzminister Thomas Schäfer tot

Leiche an Bahnstrecke entdeckt

Wiesbaden Es ist ein Schock für die hessische Landesregierung: Finanzminister Thomas Schäfer ist tot. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich das Leben genommen hat.

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer ist tot. Rettungskräfte fanden seine Leiche am Samstagvormittag an einer ICE-Bahnstrecke bei Hochheim am Main, wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und die Polizei mitteilten.