später lesen Hoch ansteckend Brandenburg beschließt Masern-Impfpflicht in Kitas FOTO: dpa / Cortesía FOTO: dpa / Cortesía Teilen

Twittern

Teilen



Der Landtag in Brandenburg hat eine Impfpflicht für Kinder in Kitas und in der Tagespflege beschlossen. Bis eine bundesweite Regelung beschlossen wird, müssen sich Kinder also impfen lassen.