Seehofer rechtfertigt Maaßens Beförderung

Hans-Georg Maaßen wechselt vom Bundesverfassungsschutz ins Innenministerium und wird Staatssekretär. In der SPD ist die Empörung groß. Nun erklärt Bundesinnenminister Seehofer die umstrittene Personalie. Von Susanne Hamann

Bundesinnenminister Horst Seehofer reagiert auf die Kritik an der umstrittenen Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen zum Innen-Staatssekretär. In Berlin stellte sich der CSU-Politiker am Mittwoch den Fragen von Journalisten. Dabei lobte er Maaßen. Dieser sei ein kompetenter und integrer Mitarbeiter, sagte Seehofer. „Ich habe ihn immer als solchen erlebt.“ Maaßen habe sich hohe Verdienste erworben.

Seehofer erklärte außerdem, dass Maaßen als Staatssekretär im Innenministerium für den Bereich Sicherheit zuständig sein werde. Das umfasse nicht die Aufsicht für seine alte Behörde, sagte der Innenminister. Die Nachfolge im Bundesamt für Verfassungsschutz sei vorerst offen. Bis diese geklärt sei, solle Maaßen im Amt bleiben. „Das ist wegen der Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland auch unverzichtbar.“ Die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz soll Staatssekretär Hans-Georg Engelke übernehmen.

Einen neuen Staatssekretärsposten soll es nicht geben. Der bisherige Staatssekretär Gunther Adler wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt, wie Seehofer mitteilte.

Kanzlerin Angela Merkel, Seehofer sowie SPD-Chefin Andrea Nahles hatten sich am Vortag auf die Beförderung Maaßens zum Staatssekretär im Innenministerium geeinigt, nachdem dieser mit Äußerungen zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz in die Kritik geraten.

Mehr dazu in Kürze.