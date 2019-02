später lesen Wenn eine Arbeit nicht reicht Immer mehr Menschen mit Nebenjobs in Deutschland FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Immer mehr Menschen in Deutschland haben einen Nebenjob. So stieg die Zahl der Mehrfachbeschäftigten innerhalb von 15 Jahren kontinuierlich von 1,4 auf 3,4 Millionen Mitte vergangenen Jahres. Das geht aus der Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag. Von Basil Wegener, dpa