Luxemburg : Die Sorge im Großherzogtum wächst

Luxemburg In Luxemburg wird befürchtet, wieder als Risikogebiet eingestuft zu werden. Und das, obwohl die Statistik geändert wurde.

In Luxemburg wächst die Sorge davor, dass das Land von Deutschland wieder als Risikogebiet eingestuft wird. Der Grund: Die Zahl der Neuinfektionen mit Sars-Cov2 steigt wieder stärker an. 110 waren es am Mittwoch. Und damit steigt auch die Zahl der positiv Getesteten auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Bereits in der vergangenen Woche lag die sogenannte Inzidenzrate bei 45 auf 100 000 Einwohner. Falls die Zahl wieder dauerhaft über 50 steigt, würde das deutsche Robert Koch-Institut Luxemburg erneut als Risikogebiet einstufen. So wie bereits vom 14. Juli bis 20. August. Mit der Einstufung einher geht in der Regel auch eine Reisewarnung des Bundesaußenministeriums. Sollte Luxemburg erneut zum Risikogebiet erklärt werden, dürfte das wieder mit erheblichen Einschränkungen für den grenzüberschreitenden Verkehr verbunden sein. Jeder, der sich länger als 72 Stunden in einem solchen Gebiet aufgehalten hat, muss sich bei der Einreise nach Deutschland auf das Virus testen lassen und muss mindestens bis zu einem negativen Ergebnis in Quarantäne bleiben.