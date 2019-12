Polit-Ausblick auf 2020 : Industrie, Energie, Steuern - Söders GroKo-Prioritäten

Bayerns-Ministerpräsident Markus Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Foto: Sven Hoppe/dpa.

München/Berlin Im neuen Jahr werden sich Union und SPD erstmals mit ernsten Themen im Koalitionsausschuss befassen müssen. CSU-Chef Söder sieht große Herausforderungen und hat klare Botschaften für den Bund und die SPD.

Im Gegensatz zur neuen SPD-Spitze sieht CSU-Chef Markus Söder nicht soziale Themen wie einen höheren Mindestlohn auf der Prioritätenliste der großen Koalition: „Wir haben keinen Nachholbedarf an konsumptiven Ausgaben.“

„Wir müssen aber aufpassen, dass wir wirtschaftlich und technologisch in der Champions League bleiben“, sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München zu den wichtigsten politschen Themen für das kommende Jahr. Nicht nur technologisch sei die deutsche Wettbewerbsfähigkeit herausgefordert - sondern auch was Infrastruktur und Geschwindigkeit betreffe. „Man muss aufpassen, dass Deutschland nicht zurückfällt im internationalen Wettbewerb.“