Nach Seehofer-Äußerungen : Innenministerium: Kein Generalverdacht gegen Gamerszene

Berlin Das Innenministerium hat Vorwürfe zurückgewiesen, Gamer nach dem Terroranschlag von Halle unter Generalverdacht zu stellen.

„Es geht um die Bekämpfung von schwersten Straftaten und darum, dass wir diese potenziellen Täter - Extremisten oder sonstige Tätertypen - in allen Bereichen finden können, in denen sie sich bewegen“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin.