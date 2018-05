Integrationsbeauftragte: Mehr Engagement gegen Rassismus

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), hat zum Gedenken an den Brandanschlag von Solingen zu mehr Engagement gegen Rassismus aufgerufen. Von Solingen müsse "ein klares Signal" ausgehen, dass wir nicht nachlassen im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus, "dass wir gemeinsam für die Vielfalt in unserem Land eintreten", sagte Widmann-Mauz unserer Redaktion.

"Wir brauchen eine Kultur des Widerspruchs, wenn Menschen diskriminiert und abgewertet werden. Wir brauchen eine Kultur von null Toleranz, wenn Menschen angegriffen werden", forderte Widmann-Mauz. Gesellschaftliches Engagement gegen Rassismus müsse nachhaltig gestärkt werden.

In NRW finden heute zwei Gedenkfeiern statt: eine in der Landeshauptstadt Düsseldorf, die andere in Solingen. Zum Gedenken der Landesregierung wird auch Kanzlerin Angela Merkel erwartet. Neben Merkel wollen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Çavusoglu an die Opfer erinnern. In der Nacht des 29. Mai 1993 hatten vier rechtsradikale Männer das Haus der türkischstämmigen Familie Genç angezündet, fünf Familienmitglieder starben.

(qua)