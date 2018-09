„Niemand will die Fraktion spalten“

Der Gegenkandidat von Unionsfraktionschef Volker Kauder über enttäuschte CDU-Wähler, mögliche Veränderungen in der Union und seine Hoffnungen auf einen anderen Koalitionspartner 2021.

Herr Brinkhaus, als zentrale Herausforderung für die Politik bezeichnen Sie den Zusammenhalt der Gesellschaft. In den letzten Jahren ist viel kaputt gegangen. Wie wollen Sie die Spaltung der Gesellschaft überwinden?

Brinkhaus Das ist eine Gesamtaufgabe unabhängig davon, wer Fraktionsvorsitzender wird. Wir müssen einen neuen Anlauf nehmen, mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, die sich von uns abgewandt haben.

Sind die CDU- Kritiker denn noch alle erreichbar? Viele sind ja zur AfD gegangen. Volker Kauder hat gesagt, AfD-Wähler sollten sich schämen, diese Partei zu wählen.

Brinkhaus Viele Protestwähler kommen mittlerweile aus der Mitte der Gesellschaft. Wir müssen auch mit denen reden, die der CDU den Rücken gekehrt haben, und sie nach ihren Beweggründen fragen. Wir brauchen Empathie. Mein Ziel ist, Vertrauen zurück zu gewinnen.

Wie?

Brinkhaus Wir müssen mehr zuhören und mehr kommunizieren. Hinter der Frage der Migration stehen auch viele andere Themen: Sorge vor Globalisierung, sozialer Ungerechtigkeit, dem Tempo an Veränderungen und der Digitalisierung. Allein auf die Migration zu schauen, ist also zu kurz gegriffen. Wir müssen unsere Ziele und Lösungsansätze besser formulieren.

Die Parteispitzen wollten mit der Entscheidung, den viel kritisierten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär zu befördern, die Koalitionskrise lösen. Nun bricht die nächste über Union und SPD herein, weil dafür SPD-Staatssekretär Gunther Adler gehen muss. Wie sehen Sie das Ganze?

Brinkhaus Ganz unabhängig davon, wie man zu Herrn Maaßen steht, ist der Ablauf in den letzten Tagen nur noch schwer zu vermitteln.

Welche Zukunftsthemen sind angesichts der Turbulenzen in der Regierung in den vergangenen Monaten sträflich vernachlässigt worden?

Brinkhaus Sträflich vernachlässigt haben wir sicherlich nichts. Es ist jetzt aber wichtig, dass wir für die im Koalitionsvertrag vereinbarten Zukunftsthemen wie Wohnen, Pflege, Gesundheit und Digitalisierung nachhaltige Lösungen finden und schnell umsetzen.

Wie weit gehen Sie mit Ihrer Empathie, mit diesem Einfühlen in die Motive der Anderen?

Brinkhaus Wir dürfen uns nicht anbiedern und auch nicht unsere Werte aufgeben. Wir müssen ihnen aber sagen: Wir verurteilen Euch nicht. Wir nehmen Euch ernst. Wir wollen wissen, was Eure Sorgen und Nöte sind. Nur so können wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Mit diesem Verständnis können wir die Menschen wieder für uns gewinnen - und natürlich auch, indem wir sie an den richtigen Stellen unterstützen, wie etwa mit dem Baukindergeld.

Steigen die Immobilienpreise nicht durch das Baukindergeld?

Brinkhaus Davon gehe ich nicht aus. Aber wir planen ohnehin ein Gesamtpaket, das beim Wohnungsgipfel thematisiert werden wird. Dazu gehört auch, sich über Bauflächen und Bauvorschriften Gedanken zu machen. Außerdem möchten wir erreichen, dass sich die Länder bei der Grunderwerbsteuer bewegen. Ich fände es angemessen, wenn für den ersten Kauf einer selbstgenutzten Immobilie gar keine Grunderwerbsteuer anfiele. Die CDU ist die Partei des Wohneigentums. Deshalb wollen wir das fördern - und nicht nur den sozialen Wohnungsbau. Neben der Schaffung von Wohnraum in Ballungszentren müssen wir aber unbedingt das Wohnen auf dem Land wieder attraktiv machen.

Von der Spaltung der Gesellschaft zur Spaltung der Unionsfraktion. Sie sind der erste Gegenkandidat von Amtsinhaber Volker Kauder – jemals. Werden die CDU- und CSU-Abgeordneten nach der Vorstandswahl am 25. September zerrissen sein?

Brinkhaus Weder Volker Kauder noch ich wollen die Fraktion in zwei Lager spalten. Wir werden das – unabhängig vom Ausgang – danach zusammen hinbekommen und gemeinsam die anstehenden politischen Projekte angehen. Im Übrigen gehen alle sehr demokratisch und respektvoll mit dieser ungewohnten Situation um.

Herr Kauder gilt auch als Zuchtmeister der Fraktion, der die Reihen in Krisen schließen kann, um die Regierung zu stabilisieren. Haben Sie das auch im Kreuz?

Brinkhaus Ich persönlich habe Volker Kauder nicht als Zuchtmeister wahrgenommen. Die Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden ist es, die Fraktion zusammenzuhalten. Wir sind heterogen – von konservativ bis zur linken Mitte; haben aber das gleiche Wertefundament. Diese Vielfalt ist gerade unsere Stärke als Volkspartei. Wir müssen immer wieder Brücken bauen. Wir dürfen uns als Fraktion aber auch einmal die Freiheit nehmen, an der einen oder anderen Stelle eine andere Position als die Regierung zu beziehen.

Ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel allmählich einen Wechsel an der Parteispitze einleitet?

Brinkhaus Es geht hier jetzt ausschließlich um die Fraktion. Alles andere liegt in den Händen der Parteivorsitzenden, der Generalsekretärin und insbesondere unserer CDU-Mitglieder.

Sind sie enttäuscht, dass sich Frau Merkel für Volker Kauder ausgesprochen hat?

Brinkhaus Aufgrund ihrer langjährigen Verbundenheit mit Volker Kauder kann ich es gut verstehen, dass sie ihn vorschlägt. Ich hätte es mir anders gewünscht, aber ich bin nicht enttäuscht darüber. Es ist jetzt die große Herausforderung, innerhalb der Wahlperiode einen Prozess in Gang zu bringen, der dazu führt, dass es mit der Union langfristig erfolgreich weitergeht. Das ist die spannende Frage, ob uns das gelingt. In der Partei hat das jetzt Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer angestoßen. Es gibt neue Gesichter in der Bundesregierung. Jetzt geht es darum, wie sich die Fraktion aufstellt.

Ihr Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsident Armin Laschet hatte gesagt, die NRW-CDU sei in der Bundespolitik schon gut vertreten, da müsse es nicht auch noch die Fraktionsspitze im Bundestag sein. Da war jetzt auch keine Unterstützung für Sie.

Brinkhaus Über diese Aussage war die Freude in vielen Teilen der NRW-CDU sehr übersichtlich. Aber wir beide haben das geklärt.

Hält die Bundesregierung bis 2021 durch?

Brinkhaus Ja. Schon weil wir unseren Koalitionsvertrag vernünftig umsetzen wollen. Dafür brauchen wir noch drei Jahre. Langfristig sollten wir aber nicht auf eine große Koalition setzen. Es gibt auch andere Optionen: Zum Beispiel christlich-liberal wie in NRW, aber auch eine Jamaika-Koalition wäre 2017 eine echte Chance für einen Aufbruch gewesen.

Sind Sie froh, wenn die Landtagswahl in Bayern vorüber ist?

Brinkhaus Das hängt vom Ergebnis ab. Es ist doch unbestritten, dass die CSU unglaublich erfolgreich in Bayern Politik macht. Zum Beispiel für Familien, für den ländlichen Raum, für die Wirtschaft und auch bei der Integration. Ich hoffe, dass die Wähler vor allem diese Leistungen in Bayern bewerten.

Finden Sie für das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz einen „Spurwechsel“ oder eine Stichtagsregelung gut, damit gut integrierte, aber abgelehnte Asylbewerber über einen Wechsel in die Position einer Fachkraft in Deutschland bleiben könnten, so, wie es viele Wirtschaftsunternehmen fordern?

Brinkhaus Erstens: Das Fachkräftezuwanderungsgesetz wird nicht die Fragen von Asyl oder Flucht lösen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ein Spurwechsel oder eine Stichtagsregelung könnte wieder Menschen ohne Bleibeperspektive in der Erwartung einer neuen Stichtagsregelung dazu veranlassen, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Zweitens haben wir Vereinbarungen dazu im Koalitionsvertrag. Und drittens hat unsere Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer alles dazu gesagt. Ich teile ihre Meinung.

Sie fordern, mehr Zeit zum Nachdenken für Politiker. Was macht die Schnelllebigkeit so gefährlich?

Brinkhaus In der politischen Kultur ist es eine der gefährlichsten Entwicklungen, dass von uns erwartet wird, quasi binnen Sekunden auf neue Entwicklungen zu reagieren. Wir haben immer weniger Zeit, seriöse Informationen einzuholen, Dinge sacken zu lassen und sich fundiert Gedanken zu machen. Der Qualität von Politik, aber auch der öffentlichen Diskussion täte es gut, wenn wir uns alle ein wenig entschleunigen.

Kristina Dunz und Eva Quadbeck führten das Gespräch