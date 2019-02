später lesen Interview mit früherem US-Außenminister Kerry: Klimawandel ist unsere größte Herausforderung FOTO: dpa, st ase FOTO: dpa, st ase Teilen

Die Trump-Administration macht einen Bogen darum, aber der frühere US-Außenminister John Kerry sagt am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Interview mit unserer Redaktion, was Gouverneure, Bürgermeister und die Privatwirtschaft in den USA voranbringen wollen. Von Michael Bröcker