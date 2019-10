Nach Terror von Halle : Jüdischer Weltkongress fordert Verbot von Neo-Nazi-Parteien

München Der Jüdische Weltkongress (WJC) hat ein Verbot von Parteien gefordert, „die Neo-Nazi-Ideologie unterstützen“.

Bei der Verleihung des Theodor-Herzl-Preises an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in München sagte WJC-Präsident Ronald Lauder, 75 Jahre nach Auschwitz erhebe der alte Judenhass wieder sein Haupt. Jetzt müsse gehandelt werden.

Die AfD, die bei der Landtagswahl am Sonntag zweitstärkste Partei geworden war, erwähnte er nicht namentlich. Die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, sprach von einem „erschütternden Wahlergebnis“ und einem „Abgrund von Hass und Intoleranz“.

Merkel ging auf Lauders Forderung nicht ein. Sie rief die Gesellschaft zum Schulterschluss gegen jede Form des Antisemitismus auf: Er richte sich „gegen alles, was unser Land trägt und zusammenhält“ und zeige sich „nicht erst in Gewalttaten, sondern schon viel früher und subtiler“. Es gelte, den Anfängen zu wehren.

Lauder rief alle Parteien auf, Antisemiten in ihren Reihen auszuschließen. Antisemitische Straftaten müssten härter geahndet werden. Alle Synagogen und jüdischen Schulen müssten Polizeischutz erhalten. Dass die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag vor drei Wochen ohne Polizeischutz gewesen sei und nur eine Tür ein größeres Massaker des rechtsextremen Attentäters verhindert habe, sei schockierend. Der rechtsextreme Täter hatte zwei Menschen erschossen.