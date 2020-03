Alternative für Deutschland : Kalbitz: AfD-„Flügel“ wird Beschluss zu Auflösung umsetzen

Andreas Kalbitz Mitte Dezember während einer Pressekonferenz der AfD im Landtag in Potsdam. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa.

Potsdam Der rechtsnationale „Flügel“ in der AfD wird nach Angaben von Brandenburgs AfD-Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz der Forderung der Parteispitze nach Auflösung nachkommen.

„Der Erwartung werden wir auch folgen“, sagte Kalbitz in Potsdam. „Wir werden den Bundesvorstandsbeschluss umsetzen.“ Da der Flügel eine informelle Interessengruppe sei, könne man aber „keine Mitgliederverzeichnisse schreddern, die es nicht gibt“. „Also wird sich das bemessen an den Aktivitäten und Außenauftritten“, kündigte Kalbitz an. Er zählt neben Gründer Björn Höcke zu den prominentesten Vertretern des „Flügels“.