Rechtsaußen-Flügel : Kalbitz: Spaltung einer Ost-AfD ausgeschlossen

Berlin Drei Abspaltungen hat die AfD erlebt. Erst ging Parteigründer Bernd Lucke, dann Frauke Petry, zuletzt André Poggenburg. Keiner von ihnen war mit der Gründung einer Nachfolgeorganisationen erfolgreich. Vorstandsmitglied Kalbitz hält Trennungsdebatten daher für verfehlt.

Er betonte, das funktioniere trotz aller „Meinungspluralität“ nur als „einige AfD“ oder gar nicht. Zu Spekulationen über einen Ost-Ableger, die in der Partei zuletzt die Runde machten, sagte er: „Ich finde es fast ein wenig beleidigend, wenn uns jemand so eine kleingeistige strategische Fehlleistung unterstellt.“

Darüber, was diese „Auflösung“ bringe, sei man in der Partei allerdings geteilter Meinung. „Die AfD-Mitglieder, die sich beim "Flügel" verortet haben, sind ja weiterhin Mitglieder der Partei und werden sich auch weiter engagieren und einbringen.“ Auch bestehe in der AfD große Übereinstimmung, hinsichtlich der „politischen Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes, der durch sein Vorgehen gegen die AfD seinen Neutralitätsanspruch verloren hat“.

Er habe beim Verfassungsschutz bereits ein anwaltliches Auskunftsersuchen gestellt, sagte Kalbitz. „Ich möchte wissen, was über mich gesammelt wurde und was in dem Gutachten steht, das Grundlage sowohl für die "Flügel"-Beobachtung, als auch die meiner Person war“. Es sei „ein Unding“, dass manchen Medien „angeblich "geheime" Gutachten zu politisch günstigen Zeitpunkten vorliegen, von denen der Betroffene selbst aber nichts erfahren darf und über die Medien lancierte Vorhaltungen nicht sauber belegt werden.“ Dies habe nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Auch das Thema „Beobachtung von Mandatsträgern werden wir juristisch angehen“, da man in der AfD starke Zweifel an der Rechtmäßigkeit solcher Maßnahmen habe.