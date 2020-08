Verfassungsschutz bestätigt : Kalbitz stand auf HDJ-Mitgliederliste

Die AfD will Andreas Kalbitz nicht länger in ihren Reihen dulden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Die AfD hat Andreas Kalbitz aus der Partei geworfen. Grund war unter anderem seine angebliche frühere Mitgliedschaft in der „Heimattreuen Deutschen Jugend“. Dazu meldet sich jetzt der Verfassungsschutz zu Wort.

Kalbitz' Engagement bei der HDJ ist einer der Knackpunkte in den Auseinandersetzungen mit dem AfD-Bundesvorstand. Dieser hatte seine Parteimitgliedschaft im Mai mit knapper Mehrheit für nichtig erklärt. Das Bundesschiedsgericht bestätigte die Entscheidung. Als Grund für den Beschluss gab der Vorstand an, dass Kalbitz bei seinem Eintritt in die Partei 2013 eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) und bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994 nicht angegeben habe.