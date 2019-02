Stefan Gruhner will JU-Chef werden. Er findet, die Jusos haben der JU die Butter vom Brot genommen. Von Kristina Dunz

Im Ringen um die Nachfolge von Paul Ziemiak als JU-Chef hat der Thüringer Kandidat und CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Gruhner die große Koalition scharf kritisiert und notfalls einen Bruch im Herbst befürwortet. Mit teuren Rentengeschenken werde die Zukunft der jungen Generation verfrühstückt, sagte Gruhner unserer Redaktion. „Ich finde, der Groko fehlt der Respekt gegenüber den Jungen. Wenn das so weiter geht, müssen wir der Koalition mit der SPD zur Halbzeit das Vertrauen entziehen.“ Neben Gruhner kandidiert der niedersächsische JU-Vorsitzende Tilman Kuban für den JU-Vorsitz. Die Wahl ist am 16. März.

Indirekt an Ziemiak gerichtet beklagte Gruhner: „Wir haben uns als JU 2018 bei der Auseinandersetzung mit der großen Koalition von den Jusos die Butter vom Brot nehmen lassen. Die waren lauter als wir. Das darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen klare Kante und müssen Abteilung Attacke sein. Das ist unser Kerngeschäft und da muss man als JU Chef auch liefern.“ Die JU müsse auch „Abteilung Attacke im Kampf gegen die Linke und die AfD“ sein. In Thüringen stehe er da quasi an der Frontlinie. Es sei eine Zukunftsfrage, ob die CDU es im Wahljahr 2019 schaffe, „Populisten links und rechts zu besiegen“.

Gruhner sagte: „Unser Land und die Union sind jetzt in einer Umbruchphase. Jetzt entscheidet sich, ob wir in fünf oder zehn Jahren noch eine stabile Demokratie in Deutschland haben und die Union Volkspartei bleibt.“ Ein neuer Kapitän und ein neuer erster Offizier auf dem Tanker CDU – Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin und Ziemiak als Generalsekretär - reichten nicht. „Der Maschinenraum braucht mehr PS und deshalb brauchen wir auch eine inhaltliche Erneuerung, wo die JU Taktgeber sein muss.“ Er forderte, dass die JU für das neue CDU-Grundsatzprogramm ein eigenes Kapitel zu ihren Themen schreiben kann.

Kuban wollte sich auf Anfrage nicht zu seinen Zielen äußern und erklärte, es gebe aktuell keine neuen Informationen. Seine „bisher getätigten Aussagen“ fänden sich unter anderem in den sozialen Netzwerken. Der 31-Jährige Jurist und Mitarbeiter für die Unternehmerverbände Niedersachsen kandidiert für das Europa-Parlament, er wäre der erste JU-Vorsitzende im Parlament in Straßburg. Gruhner (34) wäre der erste Ostdeutsche an der Spitze der Jungen Union. Beide messen der Digitalisierung oberste Bedeutung zu. Gruhner will die JU zum „digitalsten politischen Jugendverband“ machen, damit jedes Mitglied mehr mitbestimmen könne. Kuban hatte in einer Videobotschaft erklärt: „Wir wollen die neue Mitmach-JU werden.“ Den Mitgliedern solle mehr Gehör verschafft werden unter anderem durch Online-Abstimmungen bei kontroversen Themen.