Kampf gegen das Coronavirus : Kanzleramt: Keine Impfpflicht gegen Corona geplant

Nach Angaben von Kanzleramtschef Helge Braun wird es in Deutschland keine Impfpflicht geben. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa/Symbolbild

Schwerin/Berlin Eine mögliche Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland gibt es bisher nicht - und wird es auch nicht geben, sagt der Kanzleramtschef. Auch das Robert Koch-Institut spricht sich dagegen aus.

Der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI) hat eine Impfpflicht gegen das Coronavirus abgelehnt. „Wir haben keinen Anlass, an eine Impfpflicht zu denken“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Samstag in Schwerin.