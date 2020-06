Nach den jüngsten Ausbrüchen : Kanzleramtschef: Jeden lokalen Ausbruch schnell beantworten

Berlin Im Kreis Gütersloh bangen müssen Menschen nach dem massiven Corona-Ausbruch um ihren Urlaub bangen - denn mehrere beliebte Urlaubsregionen machen für sie dicht. Der Kanzleramtschef sieht die jüngsten Ausbrüche als mahnende Beispiele.

„Diese größeren Ausbrüche haben jetzt gezeigt: In dem Moment, wo man dem Virus eine Chance gibt, schlägt es auch wieder zu“, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

Am Donnerstag schließen die Schulen im Kreis Warendorf, im Kreis Gütersloh sind sie schon seit einigen Tagen zu. Auch Kitas sind nun geschlossen. In den Urlaub können viele Menschen aus den Gebieten auch nicht so leicht entfliehen: In mehreren beliebten Urlaubsregionen in Deutschland werden negative Corona-Tests von ihnen gefordert - ansonsten gilt teilweise ein Beherbergungsverbot. In Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wurden generelle Beschränkungen für Touristen aus Corona-Hotspots verhängt, in Niedersachsen explizit für die Kreise Gütersloh und Warendorf. Der Andrang auf die Corona-Testzentren dürfte deswegen in beiden Kreisen wie schon am Mittwoch weiter groß sein.