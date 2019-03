später lesen Kommentar zu Imamen in Deutschland Teilen

Zu einem guten Miteinander in einer Gesellschaft gehört zwingend das Verständnis füreinander. Die mehreren Millionen Muslime müssen ihre Religion in Deutschland frei und ohne Druck leben können. In geschützten Räumen, in Moscheen. Von Kristina Dunz