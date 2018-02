später lesen Berlin Kauder mahnt Erneuerung der CDU an Teilen

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat eine inhaltliche Erneuerung der CDU und eine Beschäftigung mit dem eigenen "Wertefundament" angemahnt. Neues Personal allein reiche dafür nicht aus, sagte Kauder unserer Redaktion. Eine C-Partei müsse erläutern, wie die Würde eines jeden Menschen im Zeitalter der Digitalisierung bewahrt werden könne, in dem Roboter dem Menschen immer ähnlicher würden und ihn zunehmend ersetzten. "Wir müssen definieren, was soziale Marktwirtschaft in der Zeit der Digitalisierung bedeutet und wie wir jenseits der Förderung der Digitalisierung diese gestalten können", betonte der CDU- Politiker.