Qualität des Unterrichts Kauder warnt vor drohendem Bildungsnotstand FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler

Unionsfraktionschef Volker Kauder befürchtet, dass die Personalprobleme der Schulen dramatische Folgen haben könnten. „Der Beginn des Schuljahres in vielen Bundesländern hat gezeigt, dass unser Land in Gefahr ist, langsam in einen Bildungsnotstand hineinzulaufen.“ dpa