Kein Herz für den Brexit

Der Brexit ist für die Beziehung zwischen der EU und Großbritannien so etwas wie das Beziehungs-Aus in einer alten Ehe. Man verspricht sich eine gütliche Scheidung mit Gütertrennung, aber dann laufen die Dinge doch auf einen hässlichen Rosenkrieg zu, von dem nur die Anwälte profitieren. In solch einer Phase streckt dann manchmal einer der beiden Partner die Hand aus und bietet an: Schwamm drüber! So muss man wohl das Angebot der EU-Spitze an die britische Regierung verstehen, sich das mit dem Brexit doch noch mal zu überlegen. Und sei es nur der Kinder wegen. Matthias Beermann