„Partei Schaden zugefügt“ : Kemmerich lässt Amt im FDP-Bundesvorstand ruhen

Berlin Seine Teilnahme auf einer Kundgebung gegen Corona-Beschränkungen in Gera brachte ihm sehr viel Kritik auch aus der eigenen Partei ein. Nun zieht der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich persönliche Konsequenzen.

In der Sitzung des Bundesvorstands und auch am Tag zuvor der FDP-Bundestagsfraktion habe es erhebliche Kritik an Kemmerich gegeben.