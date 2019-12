Vermittlungsausschuss berät : Klimapaket: Grüne zweifeln Entlastungen für Bürger an

Klimapaket: Grüne zweifeln Entlastungen für Bürger an

Ein Demonstrationszug von Fridays For Future zum Aktionstag für mehr Klimaschutz zieht über die Reinhardtstraße in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa.

Berlin Die Länder wehren sich gegen Einnahmeverluste durch das Klimapaket. Den Grünen passt die geplante Pendlerpauschale nicht. Wo sind die Kompromisslinien im Vermittlungsausschuss?

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte am Abend vor Beginn der Beratungen im Vermittlungsausschuss zum Paket der Bundesregierung, die große Koalition habe einen CO2-Preis geschaffen, „der ökologisch unwirksam ist und sozial ungerecht, weil nur 30 Prozent der eingenommenen Gelder an Bürgerinnen und Bürger rückverteilt werden“. Zudem sei das rechtlich fragwürdig.

Die Union drückt indessen bei der Kompromisssuche aufs Tempo. CSU-Chef Markus Söder forderte am Montag in München eine Einigung noch vor Weihnachten. „Das Ziel muss sein, am 20. Dezember eine endgültige Beschlussfassung zu haben im Bundesrat“, sagte er. Man brauche dringend das gesamte Klima-Maßnahmenpaket, nicht nur einen Teil.