Beratungen über Nothilfen : Klöckner wegen Klimawandel für „aktive Waldbewirtschaftung“

Berlin/München Angesichts der Lage der deutscher Wälder und der Klimakrise hält Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner eine starke Holzwirtschaft für notwendig.

„Der Holzmarkt ist zusammengebrochen“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in der Sendung „Radiowelt“ des Bayerischen Rundfunks. „Wenn wir wollen, dass der Wald wirklich unser Klimaschutz-Mitkämpfer bleibt, dann brauchen wir eine aktive Waldbewirtschaftung, also langfristiges Binden von CO2 in Holz.“