Der von US-Präsident Trump verstärkte Druck zur Rücknahme von Dschihadisten entwickelt sich zu einem Problem für die Regierung. Von Jan Drebes und Gregor Mayntz

Angesichts der möglichen Rückkehr von gefangenen IS-Kämpfern mit deutschem Pass dringt die CSU darauf, so schnell wie möglich ein Gesetz zum Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft bei IS-Kämpfern zu verabschieden. Das Bundesjustizministerium schätze die Relevanz des vom Bundesinnenministerium vorgelegten Entwurfes offensichtlich nicht richtig ein, meinte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und rief Justizministerin Katarina Barley (SPD) auf, sie möge ihre „Verschleppungsstrategie aufgeben“.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende die europäischen Staaten aufgerufen, rund 800 Dschihadisten aufzunehmen, die in Gefängnissen kurdischer Kämpfer in Syrien festgehalten werden. Andernfalls würden die USA sie bei einem Abzug aus Syrien freilassen. Die Bundesregierung geht von einer mittleren bis hohen zweistelligen Zahl aus, sieht aber erhebliche Probleme, die Übernahme der deutschen Staatsbürger praktisch zu bewerkstelligen. Es gibt keinerlei konsularischen Kontaktmöglichkeiten in Syrien, seitdem Deutschland seine Botschaft aus dem Bürgerkriegsland abgezogen hat.

Dobrindt verwies auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, wonach Deutschen mit einem weiteren Pass ihre Staatsangehörigkeit entzogen werden kann, wenn ihnen eine Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann. „Wer für den Dschihad kämpft, hat mehr als deutlich gemacht, dass er mit dem Rechtsstaat nichts mehr zu tun hat“, unterstrich Dobrindt. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung wäre eine „weitere Verschleppung“ durch das Justizministerium „höchst fragwürdig“.

Dem Vernehmen nach hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) einen entsprechenden Gesetzentwurf dem Justizministerium Mitte November zugeleitet. „Ich bin mir mit meinem Kollegen Horst Seehofer einig, dass wir dieses konkrete Vorhaben zeitnah umsetzen werden“, sagte Barley unserer Redaktion. Der vom Innenministerium vorgelegte Entwurf enthalte „allerdings Regelungen, die über den Koalitionsvertrag hinaus gehen“. Barley: „Wir brauchen verfassungskonforme Lösungen.“

Dahinter steht, wie aus Koalitionskreisen zu erfahren war, unter anderem ein Streit um die Auswirkungen des grundsätzlichen Rückwirkungsverbotes. Danach dürfen nur solche gesetzlichen Regelungen auf Taten angewendet werden, die bereits zum Zeitpunkt des Begehens in Kraft waren. Das würde bedeuten, dass ein Entzug der Staatsangehörigkeit nicht mehr für die in den letzten Jahren in den Dschihad gezogenen Deutschen in Betracht käme, sondern nur für zukünftige Terrormilizen. Allerdings müssen auch jetzt schon alle Kämpfer mit einem Verlust des deutschen Passes rechnen, wenn sie freiwillig und ohne Zustimmung des Verteidigungsministeriums in einen ausländischen „bewaffneten Verband“ eingetreten sind, wie es in Paragraf 28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes vorgesehen ist. Dazu müsste jedoch nach allgemeiner juristischer Einschätzung die Terrormiliz „Islamischer Staat“ als regulärer Staat anerkannt worden sein.

Die Bundesregierung will sich bei ihrem weiteren Vorgehen zur möglichen Aufnahme von IS-Kämpfern mit den Regierungen europäischer Partnerländer abstimmen. Hier existieren jedoch sehr unterschiedliche Auffassungen. Frankreich hat die Aufnahme französischer Staatsbürger angekündigt, Großbritannien sieht die Staatsangehörigkeit durch die Beteiligung an Kämpfen als verwirkt an und will, dass ihnen in der Region der Prozess gemacht wird.

Die syrischen Kurden, die gerade die letzten Reste der IS-Kämpfer eingekesselt haben, beklagten, dass die Heimatländer der IS-Anhänger bisher nicht auf die Forderung reagiert hätten, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte sprach sich deshalb dafür aus, Sondergerichte der Vereinten Nationen einzurichten. Im Norden Syriens gebe es keine Möglichkeiten zur juristischen Verfolgung, sagte Mustafa Bali der Deutschen Presse-Agentur.

Unions-Innenexperte Mathias Middelberg warnte vor einer übereilten Rückholung ehemaliger IS-Kämpfer. „Bevor im Einzelfall entschieden werden kann, müssen unsere Sicherheitsbehörden die Identität und Staatsangehörigkeit der Personen zweifelsfrei geklärt haben“, sagte Middelberg unserer Redaktion. Ebenso müssten hinreichend Beweise vorliegen, die eine Verurteilung wahrscheinlich erscheinen ließen.