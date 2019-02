später lesen Information über Abtreibungen Koalition will Gesetzesbeschluss zu 219a noch diese Woche FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Union und SPD wollen den Koalitionskompromiss zu Arzt-Informationen über Abtreibungen noch in dieser Woche im Bundestag beschließen. In der Unionsfraktion gab es bei einer Sitzung am Dienstag nur eine Gegenstimme. dpa