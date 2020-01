Spitzentreffen in Berlin : Koalition will Jobmarkt und Landwirtschaft krisenfest machen

Berlin Mit konkreten Beschlüssen für Beschäftigte reagiert die Koalition auf Krisenzeichen auf dem Arbeitsmarkt. Strittige Themen bleiben nach Beratungen der Spitzen von Union und SPD aber offen.

Die schwarz-rote Koalition will die Beschäftigten in Deutschland angesichts konjunktureller Risiken vor Arbeitslosigkeit schützen.

In Krisenbranchen sollen Arbeitnehmer leichter verlängertes Kurzarbeitergeld erhalten können. Landwirte können auf Milliardenhilfen wegen Belastungen durch ein verschärftes Düngemittelrecht hoffen. Darauf verständigten sich die Spitzen der großen Koalition von CDU, CSU und SPD in der Nacht zu Donnerstag in Berlin. Am Donnerstagabend berieten die Führungsspitzen der Koalitionsfraktionen darüber, wie Planungsverfahren beschleunigt werden können und so schneller investiert werden kann.