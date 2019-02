später lesen Ausschuss Ungewohnte Koalitionsrunde startet ins Wahljahr 2019 FOTO: dpa / Kay Nietfeld FOTO: dpa / Kay Nietfeld Teilen

Unter dem Eindruck heftigen Ringens um die künftige Grundrente für Geringverdiener hat der Koalitionsausschuss von Union und SPD eine neue Zusammenarbeit eingeleitet. Erstmals nach seiner Wahl zum CSU-Vorsitzenden nahm Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an der Runde am Mittwochabend in Berlin unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teil.