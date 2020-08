Kanzleramt in Berlin : Koalitionsspitzen beraten über Corona und Wahlrecht

Kanzleramt in Berlin

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel zur Bundestagswahl in die Wahlurne. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Wie lange wird das Kurzarbeitergeld verlängert? Wird es einheitliche Corona-Maßnahmen in den Ländern geben? Und wie sieht die Wahlrechtsreform aus? Die Spitzen der beiden Koalitionspartner beraten zum ersten Mal nach der Sommerpause.

Auf der Tagesordnung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt in Berlin stand am Dienstag unter anderem die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, mit dem Massenentlassungen angesichts der Konjunktureinbrüche wegen der Corona-Pandemie verhindert werden sollen. Zudem sollte über den Stand der Umsetzung des Anfang Juni beschlossenen Konjunkturpakets in der Corona-Krise beraten werden.