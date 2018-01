später lesen Vier Monate nach der Wahl Koalitionsverhandlungen starten mit Treffen der Parteichefs FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Gut vier Monate nach der Bundestagswahl steigen CDU, CSU und SPD heute in die Koalitionsverhandlungen ein. Zunächst kommen am Vormittag (09.00 Uhr) die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in der CDU-Zentrale in Berlin zusammen. dpa