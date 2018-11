später lesen Suche nach dem Ausstiegspfad Kohle-Kommission kommt zu entscheidenden Beratungen zusammen FOTO: Julian Stratenschulte FOTO: Julian Stratenschulte Teilen

Die Regierungskommission zum Kohleausstieg geht in die entscheidende Phase. Heute kommt das Gremium in Berlin erneut zusammen. Auch am Freitag ist eine Sitzung geplant. Dabei geht es um zentrale Fragen: Die Kommission soll einen Ausstiegspfad aus der Kohlestrom-Gewinnung aufzeigen. dpa