Klarheit gefordert : Kohleausstiegsgesetz: Laschet warnt vor weiterer Verzögerung

Düsseldorf Gut zweieinhalb Jahre regiert Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen. Eine der größten Herausforderungen liegt noch vor Ministerpräsident Laschet: Der Einstieg in den Ausstieg aus der Kohleverstromung.

KOHLEAUSSTIEG: Jetzt sei das Gesetz von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für Januar angekündigt, „und dann muss es auch wirklich kommen“, sagte Laschet. Die Menschen in den Regionen wollten und brauchten „einfach Klarheit“. Ihre Lebensplanung hänge davon ab, wie lange sie noch in der Braunkohleindustrie arbeiten könnten.

LEITENTSCHEIDUNG: Der jahrelang umkämpfte Hambacher Forst soll nach Empfehlungen der Kohlekommission erhalten bleiben. Ob auch die Dörfer am Tagebau Garzweiler bleiben könnten, ist Laschet zufolge „von verschiedenen Faktoren abhängig“ und müsse abgewogen werden. Viele Dörfer seien mitten in den Umsiedlungen. Viele Menschen seien bereits umgezogen. Andere klagten und wollten ihr Dorf nicht verlassen. „Beide Haltungen kann man verstehen.“ In einer neuen Leitentscheidung für NRW, die Schwarz-Gelb nach dem Kohleausstiegsgesetz auf den Weg bringen will, soll der Braunkohleabbau wegen des reduzierten Bedarfs angepasst werden.